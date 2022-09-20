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Эксперт по ИТ-безопасности Пащенко предостерёг от установки непроверенных расширений браузера

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Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, что некоторые расширения для браузеров могут быть небезопасны — их пользователи рискуют своими персональными данными.
Эксперт по ИТ-безопасности Пащенко предостерёг от установки непроверенных расширений браузера
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Установка неофициальных расширений, разработанных программистами-энтузиастами, может приводить к утечке личных данных, предупредил Пащенко в интервью Радио Sputnik.

«Расширение может быть изначально создано злоумышленником, чтобы совершить какую-то кражу, чаще всего персональных данных», — объяснил специалист.

По его словам, также расширения могут создавать бот-сети и с их помощью атаковать какие-то ресурсы, например сайты госструктур, а ответственность при этом будет на владельце IP-адреса.

Самый безопасный способ разнообразить функции браузера — скачивать расширения из официальных источников, резюмировал эксперт.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.

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