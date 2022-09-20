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В Москве выпуск тематической «Тройки» приурочили к 220-летию МИД России

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В Москве выпустили тематическую карту «Тройка» к 220-летию Министерства иностранных дел России.
В Москве выпуск тематической «Тройки» приурочили к 220-летию МИД России

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мы стремимся рассказать пассажирам о важных событиях истории и культуры. Министерству иностранных дел исполнилось 220 лет. На протяжении этого времени оно представляло интересы нашей страны. Сегодняшний выпуск тематической «Тройки» — это знак уважения к работе одного из самых важных министерств России», — прокомментировал заммэра Максим Ликсутов.

10 тыс. карт с изображением здания ведомства и его эмблемой поступили в кассы станций Кольцевой линии столичного метро и внутри неё.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что у москвичей появилась возможность персонализировать карту «Тройка», выбрать для неё свой дизайн, разместить фото.

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