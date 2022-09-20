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В Битцевском лесу Москвы появится рекреационный центр «Активный отдых»

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В Москве на окраине Битцевского леса создадут рекреационный центр «Активный отдых».
В Битцевском лесу Москвы появится рекреационный центр «Активный отдых»

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Участок Битцевского леса и сейчас активно используется жителями. Согласно проекту, учитывая особенность особо охраняемого участка, здесь обновят только существующую инфраструктуру. В её состав входят детские и спортивные площадки», — отметил замглавы Департамента капремонта города Сергей Мельников.

Специалисты отремонтируют дорожки и сделают новые площадки, обустроят детские комплексы. В рамках проекта также запланировано создание мест для занятий спортом.

Ранее НСН сообщала, что Дворец спорта «Некрасовка», входящий в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, планируют открыть в 2023 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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