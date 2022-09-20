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В «Опоре России» отметили возросший интерес потребителей к вещам из секонд-хендов

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, что в нынешних условиях, когда модные бренды покидают российский рынок, у потребителей растёт интерес к секонд-хенду, причём не только в массмаркете, но и в премиальном сегменте.
В «Опоре России» отметили возросший интерес потребителей к вещам из секонд-хендов
  • Gettyimages.ru
  • © timnewman

Помимо очевидной экономии, секонд-хенды приносят немало пользы в неочевидных аспектах, отметил он в разговоре с Life.ru.

«Неизменной популярностью секонд-хенды пользуются у представителей творческих профессий, молодёжи и богемы. Это связано с тем, что там можно найти уникальные предметы одежды и аксессуары редких брендов и ручной работы. Рост популярности осознанного потребления также ежегодно увеличивает клиентуру секонд-хендов. К тому же многие потребители отмечают в последнее время снижение качества одежды, поэтому порой в секонд-хенде можно найти вещи куда лучшего качества и значительно дешевле», — подчеркнул Сигал.

Ранее профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, эксперт по импортозамещению Михаил Аким в беседе с ФАН рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.

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