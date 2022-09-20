Бочкарёв: основные конструкции пересадки между «Печатниками» БКЛ на салатовую ветку готовы на 90%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что основные конструкции пересадки между станциями «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро готовы на 90%.

«Строители завершают возведение монолитных конструкций пересадочного узла, который свяжет станции «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро», — отметил он.

По его словам, пересадка будет осуществляться через вестибюль №1, в настоящее время завершаются работы по устройству наклонного хода.

«Строители планируют приступить к монтажу пяти эскалаторов, которые обеспечат подъём пассажиров в вестибюль с пересадкой», — отметил Бочкарёв.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых станций московского метро выступает группа компаний «Мосинжпроект».

По словам Константина Маслакова, генерального директора «МИПСТРОЙ 1», входящей в группу компаний «Мосинжпроект», в станционном комплексе «Печатники» БКЛ уже установлены 12 эскалаторов, три из которых прошли грузовые испытания.

«Всего на станции предусмотрена установка 17 эскалаторов. Это самое большое количество подъёмных механизмов на восточном участке Большой кольцевой линии», — заявил Маслаков.

Он добавил, что на самом станционном комплексе продолжаются архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.