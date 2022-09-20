Аналитики рассказали о самом бюджетном и самом дорогом столичном жилье

Аналитики компании «Метриум» выяснили, сколько стоит самое дешёвое и самое дорогое жильё в Москве.

Об этом пишет газета «Известия».

Так, самая доступная по цене квартира в столице — это апартамент экономкласса в «Лофте на Рябиновой» в районе Очаково-Матвеевское. Жильё площадью 11,8 кв. м в обновлённом по реновации здании предлагается за 1,6 млн рублей.

Самую дорогую квартиру можно купить в ЖК «Усадьба в Орлово-Давыдовском переулке». Это исторический особняк с собственным ландшафтным парком в Мещанском районе столицы. Максимальная стоимость квартиры площадью 4,4 тыс. кв. м составляет 5,6 млрд рублей.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.