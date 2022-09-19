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В Краснодарском крае обезвредили восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны

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Представители инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Росгвардии обезвредили восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны в Краснодарском крае.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

В частности, рабочие обнаружили подозрительный предмет под Анапой — в виноградном поле, которое принадлежит одной из местных виноделен. На место прибыли специалисты, которые осмотрели предмет и установили, что это миномётная мина.

В Краснодаре в частном доме в ходе земляных работ нашли ручную гранату Ф-1.

Ещё пять боеприпасов обнаружены на частных подворьях в Геленджике, Ейске, станицах Варениковской и Кирпильской, а в Крымском районе около посёлка Саук-Дере была найдена миномётная мина.

Все боеприпасы ликвидированы.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщал, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

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