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В Подмосковье произвели 350 тысяч тонн молока в первом полугодии

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В Московской области произвели 350 тыс. т молока в январе — июне 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов, результат превзошёл показатели за аналогичный период 2021-го более чем на 3%.

«Эта тенденция сохраняется — валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях региона за прошлую неделю составило 12,1 тыс. т, что на 400 кг больше, чем в этот период прошлого года. Надой на корову больше, чем в прошлом году, почти на один килограмм», — отметил он.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье будет работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре.

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