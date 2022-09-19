В Подмосковье произвели 350 тысяч тонн молока в первом полугодии

В Московской области произвели 350 тыс. т молока в январе — июне 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов, результат превзошёл показатели за аналогичный период 2021-го более чем на 3%.

«Эта тенденция сохраняется — валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях региона за прошлую неделю составило 12,1 тыс. т, что на 400 кг больше, чем в этот период прошлого года. Надой на корову больше, чем в прошлом году, почти на один килограмм», — отметил он.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье будет работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре.