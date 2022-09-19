Открытое горение ликвидировано на лакокрасочном предприятии в Ижевске

Открытое горение ликвидировано на лакокрасочном предприятии в Ижевске. Об этом сообщили в МЧС.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 00:27 (23:27 мск). «На месте пожара, со слов администрации, пострадавших нет, произошло обрушение кровли на площади около 1600 кв. м. Для разведки пожара использовался беспилотный летательный аппарат», — сообщил замначальника ГУ МЧС по Удмуртской Республике по государственной противопожарной службе Андрей Блинов. 19 сентября в Ижевске загорелся производственный корпус лакокрасочных материалов. МЧС сообщало, что площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли.