Американская компания Bunge продаст бизнес по переработке масличных культур в России
- РИА Новости
«Bunge пришла к соглашению о продаже своего бизнеса по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group», — говорится в релизе.
Речь идёт о продаже специализирующегося на переработке подсолнечника завода, расположенного в Воронеже.
2 сентября стало известно, что шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional покидает российский рынок и передаёт свой бизнес местному руководству.