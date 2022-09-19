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Американская компания Bunge продаст бизнес по переработке масличных культур в России

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Американская агропромышленная компания Bunge приняла решение о продаже своего бизнеса по переработке масличных культур российскому менеджементу, говорится в заявлении организации.
Американская компания Bunge продаст бизнес по переработке масличных культур в России
  • РИА Новости

«Bunge пришла к соглашению о продаже своего бизнеса по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group», — говорится в релизе.

Речь идёт о продаже специализирующегося на переработке подсолнечника завода, расположенного в Воронеже.

2 сентября стало известно, что шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional покидает российский рынок и передаёт свой бизнес местному руководству.

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