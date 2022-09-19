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В Подмосковье ликвидировали более 4 тысяч заброшенных строек с 2018 года

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В Московской области выявили 7248 объектов незавершённого строительства с марта 2018 года. Из них снесено или достроено более половины — 4000.
В Подмосковье ликвидировали более 4 тысяч заброшенных строек с 2018 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«В настоящее время почти 3,2 тыс. объектов находятся в работе», — заявил на заседании регионального правительства министр по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

До 5 октября в Подмосковье введут функцию голосования жителей по альтернативной застройке освободившихся территорий. Руководству горокругов Зарайск, Королёв, Луховицы и Дубна предписано активизировать снос недостроев, добавил Гордиенко.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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