В Подмосковье ликвидировали более 4 тысяч заброшенных строек с 2018 года
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«В настоящее время почти 3,2 тыс. объектов находятся в работе», — заявил на заседании регионального правительства министр по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
До 5 октября в Подмосковье введут функцию голосования жителей по альтернативной застройке освободившихся территорий. Руководству горокругов Зарайск, Королёв, Луховицы и Дубна предписано активизировать снос недостроев, добавил Гордиенко.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.