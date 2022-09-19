Волонтёры доставили более 10 тонн продуктов в два района Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на гуманитарный центр «Единой России» в Херсоне.
Очередную партию груза сотрудники центра привезли в четыре села Каланчакского и Генического районов.
«Вместе с продовольствием мы также доставили в сёла специальные лекарственные наборы медикаментов для фельдшерско-акушерских пунктов», — рассказал глава гуманитарной миссии в Херсонской области, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.
Ранее телеканал «360» сообщил, что из Московской области отправили очередной гуманитарный груз в Донбасс.