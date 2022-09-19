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Доля Lada на авторынке России превысила 40%

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Доля Lada на отечественном авторынке превысила 40%, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат».
Доля Lada на авторынке России превысила 40%
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Доля каждой из других марок на прошлой неделе составила менее 8%. Речь идёт о таких производителях, как Kia, Haval, Chery и Hyundai.

Если рассматривать авторынок по моделям, то лидируют также машины Lada.

По оценке экспертов, за прошедшую неделю в России реализовали 9652 новых легковых автомобиля, что на 0,5% больше, чем неделей ранее.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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