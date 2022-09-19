В рамках «Чистых игр» в Новой Москве собрали почти 3 тонны отходов

В рамках проекта «Чистые игры» в Новой Москве собрали более 2,6 т отходов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Акция состоялась при поддержке Российского экологического оператора.

«РЭО поддерживает подобные проекты, ведь они направлены на популяризацию таких базовых вещей, как чистота, экология, гражданская активность. А форма игры — это отличный инструмент вовлечения людей в экоповестку», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».