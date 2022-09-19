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В рамках «Чистых игр» в Новой Москве собрали почти 3 тонны отходов

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В рамках проекта «Чистые игры» в Новой Москве собрали более 2,6 т отходов.
В рамках «Чистых игр» в Новой Москве собрали почти 3 тонны отходов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Акция состоялась при поддержке Российского экологического оператора.

«РЭО поддерживает подобные проекты, ведь они направлены на популяризацию таких базовых вещей, как чистота, экология, гражданская активность. А форма игры — это отличный инструмент вовлечения людей в экоповестку», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».

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