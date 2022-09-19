В Москве возбудили дело по факту обнаружения мёртвого младенца в мусорном контейнере
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорождённой девочки по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК России (убийство матерью новорождённого ребёнка)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что следователи изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают родителей новорождённой. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее суд в Москве арестовал отца, собиравшегося сбросить младенца с 13-го этажа.