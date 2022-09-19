В Москве анонсировали открытие трёх национальных павильонов на ВДНХ

Павильоны Киргизии, Узбекистана и Абхазии откроются в ближайшее время на ВДНХ в Москве.

Об этом информирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в отреставрированных павильонах организуют выставки произведений национального искусства и ярмарки.

Кроме того, выставочно-торговый центр Республики Узбекистан будет открыт для посетителей уже в октябре.

«Являясь одной из главных туристических достопримечательностей столицы, ВДНХ может стать флагманом в сфере туризма. Национальные павильоны готовы полноценно поддерживать эту идею», — отметил генеральный директор выставки Сергей Шогуров.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее ВДНХ открылась выставка, рассказывающая об усадьбе Останкино.