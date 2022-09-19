В Подмосковье спрос на долгосрочную аренду вырос на 30% с наступлением осени

В Московской области спрос на долгосрочную аренду жилья вырос минимум на 30% с наступлением осени.

Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель агентства недвижимости в Истре, кандидат экономических наук Александр Саяпин.

По его словам, в основном вырос спрос на аренду двух- и трёхкомнатных квартир.

Одной из причин этого Саяпин назвал приезд в регион студентов из других субъектов России с наступлением учёбы. Многие, отметил он, объединяются по несколько человек, чтобы снять квартиру.

«По сути, это получается то же общежитие, поскольку ребята живут по два-три человека в комнате. Это выходит дешевле и комфортнее», — объяснил Саяпин.

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