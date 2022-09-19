военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Подмосковье спрос на долгосрочную аренду вырос на 30% с наступлением осени

Короткая ссылка
В Московской области спрос на долгосрочную аренду жилья вырос минимум на 30% с наступлением осени.
В Подмосковье спрос на долгосрочную аренду вырос на 30% с наступлением осени
  • РИА Новости

Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель агентства недвижимости в Истре, кандидат экономических наук Александр Саяпин.

По его словам, в основном вырос спрос на аренду двух- и трёхкомнатных квартир.

Одной из причин этого Саяпин назвал приезд в регион студентов из других субъектов России с наступлением учёбы. Многие, отметил он, объединяются по несколько человек, чтобы снять квартиру.

«По сути, это получается то же общежитие, поскольку ребята живут по два-три человека в комнате. Это выходит дешевле и комфортнее», — объяснил Саяпин.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить