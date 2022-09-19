Воробьёв лично проверит состояние электричек Подмосковья после жалоб жителей

Жители Московской области оставили более 100 жалоб на поезда Ярославского направления с начала года. Губернатор Андрей Воробьёв поручил исправить дефекты, а также пригласил гендиректора ЦППК Ивана Конева в совместную поездку на электричке, чтобы проверить состояние вагонов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Я считаю, что очень полезной будет наша с вами поездка в конце ноября из Мытищ в Москву или наоборот», — заявил Воробьёв, обращаясь к Коневу.

Как отметил губернатор, Ярославское направление — самое загруженное. Когда там запустят МЦД, то начнут ездить «Иволги» — электрички с широкими дверьми, сквозным проходом по всему поезду и системой климат-контроля.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в состав МЦД-3 и МЦД-4 войдут десять крупнейших транспортно-пересадочных узлов в ЦАО. Одни уже построены, другие ещё предстоит возвести.