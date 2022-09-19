военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Воробьёв лично проверит состояние электричек Подмосковья после жалоб жителей

Короткая ссылка
Жители Московской области оставили более 100 жалоб на поезда Ярославского направления с начала года. Губернатор Андрей Воробьёв поручил исправить дефекты, а также пригласил гендиректора ЦППК Ивана Конева в совместную поездку на электричке, чтобы проверить состояние вагонов.
Воробьёв лично проверит состояние электричек Подмосковья после жалоб жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Я считаю, что очень полезной будет наша с вами поездка в конце ноября из Мытищ в Москву или наоборот», — заявил Воробьёв, обращаясь к Коневу.

Как отметил губернатор, Ярославское направление — самое загруженное. Когда там запустят МЦД, то начнут ездить «Иволги» — электрички с широкими дверьми, сквозным проходом по всему поезду и системой климат-контроля.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в состав МЦД-3 и МЦД-4 войдут десять крупнейших транспортно-пересадочных узлов в ЦАО. Одни уже построены, другие ещё предстоит возвести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить