В Тобольске во время прогулки в детском саду умер ребёнок

В Тобольске во время прогулки в детском саду умерла двухлетняя девочка.

Об этом информирует Newinform со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Тюменской области.

Тело девочки нашли в игровом домике, находящемся на территории детского сада.

Отмечается, что на теле несовершеннолетней не обнаружено следов телесных повреждений.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщает «Вслух.ру», ход и результаты расследования взяты на контроль прокурора Тюменской области Владислава Московских.