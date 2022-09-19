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Возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей в Коктебеле

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства возгорания двух транспортных средств в посёлке Коктебель ночью в минувшие выходные. Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей в Коктебеле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Опрашиваются очевидцы и возможные свидетели. Следственным подразделением ОМВД России по Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога)», — сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

В августе сообщалось, что неизвестная в Москве на Ленинградском шоссе облила бензином и подожгла автомобиль.

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