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Дизайнеры из Краснодарского края проведут показ одежды в Сербии

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Дизайнеры из Краснодарского края проведут совместный показ одежды в Сербии. Мероприятие состоится в рамках бизнес-миссии.
Дизайнеры из Краснодарского края проведут показ одежды в Сербии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов, Сербию посетят представители торговых сетей, медицинских заводов, производители агропромышленной техники и вин.

«В завершение деловой миссии в пятницу пройдёт российско-сербский показ дизайнеров одежды и аксессуаров. От Краснодарского края представлены будут семь дизайнеров», — заявил Шакалов.

По его словам, в рамках бизнес-миссии запланировано посещение ряда городов Сербии, проведение встреч с представителями бизнеса, власти, общественными и религиозными организациями. От Кубани в делегацию входят 17 человек.

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