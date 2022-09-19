Дизайнеры из Краснодарского края проведут показ одежды в Сербии

Дизайнеры из Краснодарского края проведут совместный показ одежды в Сербии. Мероприятие состоится в рамках бизнес-миссии.

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов, Сербию посетят представители торговых сетей, медицинских заводов, производители агропромышленной техники и вин.

«В завершение деловой миссии в пятницу пройдёт российско-сербский показ дизайнеров одежды и аксессуаров. От Краснодарского края представлены будут семь дизайнеров», — заявил Шакалов.

По его словам, в рамках бизнес-миссии запланировано посещение ряда городов Сербии, проведение встреч с представителями бизнеса, власти, общественными и религиозными организациями. От Кубани в делегацию входят 17 человек.