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Останкинская телебашня открыта для посещений с 19 сентября

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Останкинская телебашня после длительного перерыва вновь откроется для посетителей в понедельник, 19 сентября.
Останкинская телебашня открыта для посещений с 19 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу телебашни.

«С 19 сентября 2022 года посетителям вновь будут доступны маршрут №1 «Панорама Москвы 360» (сеансы с 10:00 до 22:00) и маршрут №2 «Башня изнутри» (сеансы с 19:00 до 22:00)», — говорится в сообщении.

Для посетителей будут доступны обновлённая территория, смотровая площадка в 337 м с секциями прозрачного пола, открытые балконы на отметках 85 м и 340 м.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее ВДНХ открылась выставка, рассказывающая об усадьбе Останкино.

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