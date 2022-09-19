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Эксперты рассказали о самой маленькой и самой большой квартирах в Москве

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Специалисты облачного сервиса для анализа и мониторинга рынка новостроек bnMAP.pro рассказали, что самый компактный лот на первичном рынке жилья в Москве имеет площадь 9 кв. м, а самый просторный находится в закрытой продаже в одном из комплексов новостроек класса люкс — его площадь составляет 780 кв. м.
Эксперты рассказали о самой маленькой и самой большой квартирах в Москве
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

Самая маленькая квартира находится на Миусской улице и предлагается за 4,5 млн рублей.

Наиболее дешёвый лот стоит 2,97 млн рублей — это апартаменты в проекте на Вольной улице площадью 9,2 кв. м.

В свою очередь, самая большая квартира площадью 780 кв. м находится в Мещанском районе, её ориентировочная цена составляет 2,1 млрд рублей.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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