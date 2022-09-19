Эксперты рассказали о самой маленькой и самой большой квартирах в Москве
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия».
Самая маленькая квартира находится на Миусской улице и предлагается за 4,5 млн рублей.
Наиболее дешёвый лот стоит 2,97 млн рублей — это апартаменты в проекте на Вольной улице площадью 9,2 кв. м.
В свою очередь, самая большая квартира площадью 780 кв. м находится в Мещанском районе, её ориентировочная цена составляет 2,1 млрд рублей.
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