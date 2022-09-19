Эксперты рассказали о самой маленькой и самой большой квартирах в Москве

Специалисты облачного сервиса для анализа и мониторинга рынка новостроек bnMAP.pro рассказали, что самый компактный лот на первичном рынке жилья в Москве имеет площадь 9 кв. м, а самый просторный находится в закрытой продаже в одном из комплексов новостроек класса люкс — его площадь составляет 780 кв. м.

РИА Новости