МЧС: утечка аммиака на хладокомбинате в Новосибирске произошла из-за ошибки при ремонте

В региональном МЧС сообщили, что утечка аммиака на предприятии в Новосибирске произошла из-за ошибки разгерметизации трубопровода при ремонте в здании.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Было установлено, что в ходе проведения ремонтных работ нарушена герметичность трубопровода, вследствие чего на втором этаже предприятия произошла утечка аммиака. Трубопровод к месту утечки был своевременно перекрыт работниками предприятия, начаты работы по его ремонту», — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске в результате утечки аммиака на хладокомбинате были госпитализированы три человека.