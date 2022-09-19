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МЧС: утечка аммиака на хладокомбинате в Новосибирске произошла из-за ошибки при ремонте

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В региональном МЧС сообщили, что утечка аммиака на предприятии в Новосибирске произошла из-за ошибки разгерметизации трубопровода при ремонте в здании.
МЧС: утечка аммиака на хладокомбинате в Новосибирске произошла из-за ошибки при ремонте
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Было установлено, что в ходе проведения ремонтных работ нарушена герметичность трубопровода, вследствие чего на втором этаже предприятия произошла утечка аммиака. Трубопровод к месту утечки был своевременно перекрыт работниками предприятия, начаты работы по его ремонту», — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске в результате утечки аммиака на хладокомбинате были госпитализированы три человека.

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