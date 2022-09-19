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В Ижевске прокуратура проводит проверку после хлопка газа в жилом доме

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Прокуратура Первомайского района Ижевска проводит проверку в девятиэтажном доме на ул. Степана Разина после взрыва бытового газа в одной из квартир утром в понедельник, 19 сентября.
В Ижевске прокуратура проводит проверку после хлопка газа в жилом доме
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что из-за скопления бытового газа в помещении квартиры произошёл хлопок без последующего пожара», — говорится в сообщении ведомства.

В результате взрыва госпитализированы два человека.

Предварительной причиной происшествия называется утечка бытового газа.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области.

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