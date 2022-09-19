Эксперт рынка недвижимости Полякова рассказала о росте спроса на аренду квартир в Москве

Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова рассказала, что предложение аренды жилья в Москве уменьшилось на 33%.

Сокращение началось в конце июля, продолжилось в августе и сентябре, отметила эксперт в разговоре с Life.ru.

Это связано, в частности, с активизацией спроса.

«Нынешняя ситуация соответствует нашим ожиданиям: повторение прошлогодней картины с ажиотажным спросом и очередями нанимателей сегодня вряд ли возможно. Сейчас спрос на экономичные варианты выше предложения, так как наиболее ликвидные объекты активно вымываются из экспозиции. Количество желающих арендовать наиболее низкобюджетное жильё на 17% превосходит число таких лотов», — рассказала Полякова.

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