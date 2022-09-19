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Гендиректор Telecom Daily: быстрый расход заряда телефона может быть признаком слежки

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Быстрый расход аккумулятора может являться признаком прослушки через смартфон. Об этом заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что в случае прослушки проявляются признаки самостоятельной работы телефона, такие как быстрый расход аккумулятора, произвольное включение разных функций, самозапуск программ в фоновом режиме.

«Такие вещи могут проявляться поодиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую самостоятельную работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь», — заявил Кусков.

Он посоветовал провести анализ установленных на телефон приложений и, при необходимости, сбросить настройки и произвести полную перестановку софта.

Ранее директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов в беседе с URA.RU посоветовал для создания надёжного пароля использовать значимую фразу или строчку из песни, сделав из неё аббревиатуру.

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