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Следствие начало проверку по факту гибели мужчины из-за непогоды в Курске

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Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины при падении дерева из-за непогоды в Курске.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Курской области.

«На участке местности на ул. Юности г. Курска под упавшим в результате урагана деревом обнаружено тело мужчины, 50—60 лет», — говорится в заявлении.

Организовано проведение доследственной проверки.

Ранее в администрации Курской области сообщили, что число погибших из-за непогоды в Курсе увеличилось до двух.

Следователи также организовали проверку по факту гибели студента Курского автотехнического колледжа в результате прохождения урагана. 

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