Следствие начало проверку по факту гибели мужчины из-за непогоды в Курске
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Курской области.
«На участке местности на ул. Юности г. Курска под упавшим в результате урагана деревом обнаружено тело мужчины, 50—60 лет», — говорится в заявлении.
Организовано проведение доследственной проверки.
Ранее в администрации Курской области сообщили, что число погибших из-за непогоды в Курсе увеличилось до двух.
Следователи также организовали проверку по факту гибели студента Курского автотехнического колледжа в результате прохождения урагана.