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В Удмуртский госуниверситет поступили 140 иностранных студентов

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В Удмуртский государственный университет (УдГУ) поступили 140 иностранных студентов.
В Удмуртский госуниверситет поступили 140 иностранных студентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу УдГУ.

Всего в вузе обучаются жители 42 стран, в том числе Туниса и Либерии.

Новых студентов поприветствовал проректор по учебной работе и внешним связям Михаил Кибардин. Он заявил, что для УдГУ это большая честь и ответственность.

Также Международный студенческий клуб вуза представил проекты, которые призваны помочь иностранным студентам адаптироваться.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области открыли ещё 123 образовательных центра «Точка роста».

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