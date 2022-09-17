На площадке «Алабушево» появится 17 высокотехнологичных предприятий
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Об этом сообщает НСН.
Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, три объекта будут сданы до конца 2022 года.
Они будут специализироваться на выпуске печатных плат и электронных модулей, фармацевтических препаратов, а также устройств для измерения параметров энергоресурсов в инженерных сетях.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.