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На площадке «Алабушево» появится 17 высокотехнологичных предприятий

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На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.
На площадке «Алабушево» появится 17 высокотехнологичных предприятий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, три объекта будут сданы до конца 2022 года.

Они будут специализироваться на выпуске печатных плат и электронных модулей, фармацевтических препаратов, а также устройств для измерения параметров энергоресурсов в инженерных сетях.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.

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