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Автоэксперт дал советы по выбору зимних шин

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Автоэксперт, главный редактор издания Quto Максим Ракитин дал советы по выбору зимних шин.
Автоэксперт дал советы по выбору зимних шин
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что стоит обратить внимание на манеру вождения и качество автомобиля. Менять шины рекомендуется в первой декаде или середине октября.

«К концу октября ночью минусовая температура и выпадает снег. Если автовладельцы не поменяли шины и выезжают на следующее утро на летней резине, то увеличивается их тормозной путь», — пояснил Ракитин.

Как считает эксперт, шипованные шины подойдут для автомобилистов-новичков, а те, кто хорошо чувствует машину, могут выбрать любой вариант.

Ракитин добавил, что в среднем зимние шины служат от двух до четырёх сезонов.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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