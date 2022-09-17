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Эксперт ЦБ Уваров напомнил о правилах защиты от телефонного мошенничества

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Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров напомнил о правилах защиты от телефонного мошенничества.
Эксперт ЦБ Уваров напомнил о правилах защиты от телефонного мошенничества
  • РИА Новости

«Чтобы избежать мошеннических уловок, Банк России рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать свои персональные и банковские данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или каким бы способом: телефонный звонок, сайт, электронное письмо — их ни пытались узнать», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, с осторожностью стоит отнестись к передаче третьим лицам копий и сканов паспорта.

«Дополнительно рекомендуем установить двухфакторную идентификацию в ЕСИА», — отметил Уваров.

Он напомнил, что с 1 октября 2022 года клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры.

Ранее в беседе с телеканалом «Звезда» эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как не поддаться на уловки телефонных мошенников.

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