Юрист Уткин предупредил, что мошенники могут продать арендуемую квартиру без ведома владельца

Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин предупредил, что мошенники могут продать арендуемую квартиру без ведома владельца.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт посоветовал добавлять в договор аренды спецпункт, по которому «ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца».

По словам Уткина, внести данный пункт в договор можно в любом МФЦ.

Кроме того, юрист рекомендовал сделать опись имущества при сдаче квартиры в аренду.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.