Юрист Уткин предупредил, что мошенники могут продать арендуемую квартиру без ведома владельца
В беседе с агентством «Прайм» эксперт посоветовал добавлять в договор аренды спецпункт, по которому «ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца».
По словам Уткина, внести данный пункт в договор можно в любом МФЦ.
Кроме того, юрист рекомендовал сделать опись имущества при сдаче квартиры в аренду.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.