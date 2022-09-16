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В Симферополе проводят проверку в связи с осквернением патриотического мурала

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В Симферополе проводится проверка по факту осквернении мурала — графического изображения на стене здания главпочтамта в поддержку российских солдат. Неизвестные облили его краской.
В Симферополе проводят проверку в связи с осквернением патриотического мурала
  • © Администрация города Симферополя

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Следственно-оперативная группа проводит работу по факту осквернения патриотического изображения, посвящённого поддержке специальной военной операции, размещённого в центре города на улице Александра Невского, 1», — говорится в сообщении.

Мурал с российским солдатом и символом спецоперации нанесли на стену здания главпочтамта в апреле.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Керчи, подозреваемой в осквернении мемориала Вечного огня.

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