В Симферополе проводят проверку в связи с осквернением патриотического мурала

В Симферополе проводится проверка по факту осквернении мурала — графического изображения на стене здания главпочтамта в поддержку российских солдат. Неизвестные облили его краской.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Следственно-оперативная группа проводит работу по факту осквернения патриотического изображения, посвящённого поддержке специальной военной операции, размещённого в центре города на улице Александра Невского, 1», — говорится в сообщении.

Мурал с российским солдатом и символом спецоперации нанесли на стену здания главпочтамта в апреле.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Керчи, подозреваемой в осквернении мемориала Вечного огня.