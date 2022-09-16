военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В России с 17 мая впервые зафиксировано 110 смертей из-за коронавируса

Короткая ссылка
В России с 17 мая впервые зафиксировано 110 смертей из-за коронавируса.
В России с 17 мая впервые зафиксировано 110 смертей из-за коронавируса
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

Всего за сутки было выявлено 59 035 случаев коронавируса.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН, в разговоре с URA.RU заявил, что россияне, бессимптомно переносящие коронавирус, являются основными распространителями инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить