В России с 17 мая впервые зафиксировано 110 смертей из-за коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

Всего за сутки было выявлено 59 035 случаев коронавируса.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН, в разговоре с URA.RU заявил, что россияне, бессимптомно переносящие коронавирус, являются основными распространителями инфекции.