В Москомархитектуре сообщили о предложении построить в Клёновском стрелково-охотничий клуб

Стрелково-охотничий клуб предлагается построить вблизи деревни Коротыгино в поселении Клёновское. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, участок для строительства будет реализован на торгах.

Отмечается, что участок площадью 6,3 гектара находится на берегу реки Молодильни, на границе деревни Коротыгино.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки.

«Этот объект может стать точкой притяжения для любителей стрелкового спорта и отдыха ближе к природе. Помимо инфраструктуры стрелкового центра на участке предлагается построить несколько гостевых домов, которые также добавят привлекательности для гостей комплекса», — сказала Княжевская.

Всего на участке планируется построить несколько объектов общей площадью около 3150 кв. м. Главным из них станет тир полуоткрытого типа, прилегающая к нему территория будет огорожена. Помимо этого, предлагается построить административно-бытовой корпус, кафе и гостевые домики.