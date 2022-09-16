В Москомархитектуре сообщили о предложении построить в Клёновском стрелково-охотничий клуб
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Отмечается, что участок площадью 6,3 гектара находится на берегу реки Молодильни, на границе деревни Коротыгино.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки.
«Этот объект может стать точкой притяжения для любителей стрелкового спорта и отдыха ближе к природе. Помимо инфраструктуры стрелкового центра на участке предлагается построить несколько гостевых домов, которые также добавят привлекательности для гостей комплекса», — сказала Княжевская.
Всего на участке планируется построить несколько объектов общей площадью около 3150 кв. м. Главным из них станет тир полуоткрытого типа, прилегающая к нему территория будет огорожена. Помимо этого, предлагается построить административно-бытовой корпус, кафе и гостевые домики.