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В Москомархитектуре сообщили о предложении построить в Клёновском стрелково-охотничий клуб

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Стрелково-охотничий клуб предлагается построить вблизи деревни Коротыгино в поселении Клёновское. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, участок для строительства будет реализован на торгах.
В Москомархитектуре сообщили о предложении построить в Клёновском стрелково-охотничий клуб
  • Gettyimages.ru
  • © EXTREME-PHOTOGRAPHER

Отмечается, что участок площадью 6,3 гектара находится на берегу реки Молодильни, на границе деревни Коротыгино.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки.

«Этот объект может стать точкой притяжения для любителей стрелкового спорта и отдыха ближе к природе. Помимо инфраструктуры стрелкового центра на участке предлагается построить несколько гостевых домов, которые также добавят привлекательности для гостей комплекса», — сказала Княжевская.

Всего на участке планируется построить несколько объектов общей площадью около 3150 кв. м. Главным из них станет тир полуоткрытого типа, прилегающая к нему территория будет огорожена. Помимо этого, предлагается построить административно-бытовой корпус, кафе и гостевые домики.

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