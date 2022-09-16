Криминалист Михайлов заявил, что смартфоны следят за разговорами своих владельцев

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов рассказал, что современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, а также следят за их разговорами.

«Возможность прослушивания окружающего пространства — это функционал, который встречается во вредоносных программах», — отметил Михайлов в беседе с агентством «Прайм».

Он также предупредил о других рисках, связанных с передачей данных геопозиции смартфонов на серверы компаний-разработчиков операционных систем.

После этого, подчеркнул криминалист, данные продают владельцам соответствующих сервисов.

Михайлов уточнил, что необходимо ограничить доступ приложений к диктофону и камере, а также доступ сервисов к геолокации, чтобы минимизировать слежку с помощью телефона.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.