Криминалист Михайлов заявил, что смартфоны следят за разговорами своих владельцев
«Возможность прослушивания окружающего пространства — это функционал, который встречается во вредоносных программах», — отметил Михайлов в беседе с агентством «Прайм».
Он также предупредил о других рисках, связанных с передачей данных геопозиции смартфонов на серверы компаний-разработчиков операционных систем.
После этого, подчеркнул криминалист, данные продают владельцам соответствующих сервисов.
Михайлов уточнил, что необходимо ограничить доступ приложений к диктофону и камере, а также доступ сервисов к геолокации, чтобы минимизировать слежку с помощью телефона.
Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.