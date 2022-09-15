Депутат Разворотнева заявила о важности контроля над УК для эффективной работы

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила о важности контроля над УК для эффективной работы.

«В тех домах, где люди контролируют свою управляющую компанию, она не допускает протечек, не допускает нарушений», — сказала она в беседе с НСН.

Как отметила Разворотнева, нужно выбирать совет дома, выходить на собрания и так далее.

«У нас каждый первый квартал года управляющая компания должна предоставить отчёт о своей деятельности, этот отчёт внимательно надо изучить — что было сделано, за какой срок», — добавила она.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.