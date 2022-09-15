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В Альянсе туристических агентств заявили об уникальности Крыма

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил об уникальности Крыма.
В Альянсе туристических агентств заявили об уникальности Крыма
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства курортов и туризма.

«Хочу всячески поддержать Крым, санатории, отели, крымскую экскурсионку. То, что есть здесь, не может дать никакой курорт России. Просто Крыму надо помочь, он уникален», — сказал Мкртчян.

Среди необходимых мер поддержки он назвал повышенный кешбэк на отдых и увеличение числа поездов с повышенным уровнем комфортности.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН заявил, что летний турсезон прошёл успешно.

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