Эксперт посоветовала соблюдать принцип «нулевого доверия» для защиты от двухэтапного мошенничества

Директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина заявила, что защититься от двухэтапного мошенничества по новой схеме можно стандартными способами — соблюдением принципа «нулевого доверия» и максимально быстрым завершением общения с незнакомыми лицами.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что, если есть сомнения, можно связаться с финансовой организацией и уточнить детали.

По новой схеме сначала абоненту звонят от имени крупной финорганизации и информируют о первоначально одобренном кредите или кредитной карте. Как правило, человек отказывается от такого предложения. Через некоторое время поступает повторный звонок и потенциальную жертву благодарят за якобы оформление займа, после чего переключают на «службу безопасности» или «полицию».

Ранее в беседе с телеканалом «Звезда» эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как не поддаться на уловки телефонных мошенников.