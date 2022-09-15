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Суд вынес приговор в отношении фигурантов дела об организации подпольных казино в Крыму

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Керченский городской суд Крыма вынес приговор по делу об организации сети подпольных казино.
Суд вынес приговор в отношении фигурантов дела об организации подпольных казино в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Суд рассмотрел дело двух жителей Керчи, организовавших деятельность по незаконному проведению азартных игр вне игорной зоны в период с января по май 2019 года в залах виртуальных игровых автоматов, расположенных на территории населённых пунктов Крыма. К своей преступной деятельности они привлекли ещё 17 человек.

Суд приговорил организаторов к одному году десяти месяцам и одному году пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, но освободил их от наказания в связи с отбытием.

Остальные фигуранты получили условные сроки.

Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.

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