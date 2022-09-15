Скандинавская ходьба стала одним из самых популярных занятий проекта «Активное долголетие» в Подмосковье

В число самых популярных занятий проекта «Активное долголетие» в Московской области вошли экскурсионные поездки, занятия в бассейне, скандинавская ходьба, физическая культура, творчество, пение.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

Всего в проекте представлено 26 направлений, в том числе катание на байдарках, рыбалка, полёты на параплане.

В настоящее время формируется программа на осень и зиму. Она будет включать катание на собачьей упряжке и упряжке оленей, стрельбу из лука, кёрлинг, катание на коньках и лыжах.

Ранее телеканал «360» сообщил, что участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 180 тыс. пенсионеров.