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Удмуртия получила более 6 млрд на реализацию нацпроектов

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За первую половину года Удмуртии выделили 6,697 млрд рублей на национальные проекты, заявил министр финансов региона Вера Сухих.
Удмуртия получила более 6 млрд на реализацию нацпроектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru.

Отмечается, что на проект «Демография» выделили 2,258 млрд рублей, на «Безопасные качественные дороги» — 1,247 млрд рублей, на проект «Жильё и городская среда» — 1,127 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минлесхоза республики сообщило, что Татарстан получил дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 3 млн рублей на проведение работ по лесовосстановлению в рамках национального проекта «Экология».

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