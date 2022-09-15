Мурашко наградил главу Роспотребнадзора Попову медалью «За заслуги перед здравоохранением»
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, министр торжественно вручил награду на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.
«Ну и классические цветы от Министерства здравоохранения, от меня, это ромашки от Мурашки», — сказал он.
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