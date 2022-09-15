Мурашко наградил главу Роспотребнадзора Попову медалью «За заслуги перед здравоохранением»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко наградил медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

Как сообщает РИА Новости, министр торжественно вручил награду на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

«Ну и классические цветы от Министерства здравоохранения, от меня, это ромашки от Мурашки», — сказал он.

Ранее в России появился новый профессиональный праздник — День работников федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрепить его в календаре в течение двух месяцев нормативным правовым актом.