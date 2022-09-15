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Мурашко наградил главу Роспотребнадзора Попову медалью «За заслуги перед здравоохранением»

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко наградил медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
Мурашко наградил главу Роспотребнадзора Попову медалью «За заслуги перед здравоохранением»
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, министр торжественно вручил награду на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

«Ну и классические цветы от Министерства здравоохранения, от меня, это ромашки от Мурашки», — сказал он.

Ранее в России появился новый профессиональный праздник — День работников федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрепить его в календаре в течение двух месяцев нормативным правовым актом.

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