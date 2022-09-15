IT-специалист Лысенко рассказал, что установка двух сим-карт не влияет на работу аккумулятора
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«Существует мнение, что во время работы смартфон с двумя сим-картами больше расходует заряд аккумулятора. Это миф. Эта проблема была актуальна для старых смартфонов. Современные технологии позволяют этого избежать», — отметил Лысенко в эфире радио Sputnik.
По его словам, в старых смартфонах две сим-карты работали благодаря двум радиомодулям, но теперь такая технология уже не используется.
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