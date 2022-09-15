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IT-специалист Лысенко рассказал, что установка двух сим-карт не влияет на работу аккумулятора

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Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко прокомментировал распространённое мнение, что телефон может разряжаться, если в нём установлено две сим-карты.
IT-специалист Лысенко рассказал, что установка двух сим-карт не влияет на работу аккумулятора
  • Gettyimages.ru

«Существует мнение, что во время работы смартфон с двумя сим-картами больше расходует заряд аккумулятора. Это миф. Эта проблема была актуальна для старых смартфонов. Современные технологии позволяют этого избежать», — отметил Лысенко в эфире радио Sputnik.

По его словам, в старых смартфонах две сим-карты работали благодаря двум радиомодулям, но теперь такая технология уже не используется.

Ранее, по сообщениям НСН, аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке техники и электроники.

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