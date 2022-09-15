МВД России просит заочно арестовать главу «Атомпромресурсов»

Следователи МВД просят Тверской суд Москвы заочно арестовать гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела о совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России) был установлен Черкасенко Андрей Иванович, которому предъявлено официальное обвинение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Черкасенко объявлен в международный и федеральный розыск в связи с тем, что скрывается от следственных органов.

Следствие ходатайствовало перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заочного ареста.

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