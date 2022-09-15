военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МВД России просит заочно арестовать главу «Атомпромресурсов»

Короткая ссылка
Следователи МВД просят Тверской суд Москвы заочно арестовать гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела о совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России) был установлен Черкасенко Андрей Иванович, которому предъявлено официальное обвинение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Черкасенко объявлен в международный и федеральный розыск в связи с тем, что скрывается от следственных органов.

Следствие ходатайствовало перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заочного ареста.

Ранее МВД России объявило в розыск режиссёра Виталия Манского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить