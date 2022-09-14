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Неделя туризма «Удмуртия приглашает» состоится 17—23 сентября

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Неделя туризма «Удмуртия приглашает» будет проходить с 17 по 23 сентября.
Неделя туризма «Удмуртия приглашает» состоится 17—23 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © mixetto

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Запланированы событийные, деловые и экскурсионные мероприятия.

Основные площадки — Центральная площадь Ижевска и ротонда у Национального музея Удмуртии.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН заявил, что летний турсезон прошёл успешно.

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