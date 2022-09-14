Неделя туризма «Удмуртия приглашает» состоится 17—23 сентября
- Gettyimages.ru
- © mixetto
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Запланированы событийные, деловые и экскурсионные мероприятия.
Основные площадки — Центральная площадь Ижевска и ротонда у Национального музея Удмуртии.
Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН заявил, что летний турсезон прошёл успешно.