Аналитики заявили о снижении продаж одежды и обуви в России на 14% за год

Объём продаж одежды и обуви в России в августе 2022 года снизился на 14% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

По данным сервиса ЮKassa, в августе чаще всего россияне покупали относительно бюджетные варианты для обновления осеннего гардероба. На такие покупки пришлось около 40% продаж.

«Чаще всего мужчины и женщины оплачивали одежду и обувь стоимостью от 3 тыс. до 8 тыс. рублей. Это 39% от всех платежей в этом товарном сегменте. В прошлом году этот показатель был 33%», — отметили эксперты.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.