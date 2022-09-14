Аналитики заявили о снижении продаж одежды и обуви в России на 14% за год
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».
По данным сервиса ЮKassa, в августе чаще всего россияне покупали относительно бюджетные варианты для обновления осеннего гардероба. На такие покупки пришлось около 40% продаж.
«Чаще всего мужчины и женщины оплачивали одежду и обувь стоимостью от 3 тыс. до 8 тыс. рублей. Это 39% от всех платежей в этом товарном сегменте. В прошлом году этот показатель был 33%», — отметили эксперты.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.