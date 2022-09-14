Пять человек пострадали при падении летательного аппарата на Ставрополье
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.
«Сегодня в Туркменском округе произошла нештатная ситуация. В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. На место выехали экстренные службы, правоохранительные органы. Выполняются все необходимые процедуры. Есть пятеро пострадавших», — указал Владимиров.
По его словам, в частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный, который был госпитализирован. Угрозы жизни для пострадавших нет.
Глава региона добавил, что компетентные службы разбираются в происшествии.