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Пять человек пострадали при падении летательного аппарата на Ставрополье

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пять человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате падения летательного аппарата в регионе.
Пять человек пострадали при падении летательного аппарата на Ставрополье
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

«Сегодня в Туркменском округе произошла нештатная ситуация. В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. На место выехали экстренные службы, правоохранительные органы. Выполняются все необходимые процедуры. Есть пятеро пострадавших», — указал Владимиров.

По его словам, в частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный, который был госпитализирован. Угрозы жизни для пострадавших нет.

Глава региона добавил, что компетентные службы разбираются в происшествии.

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