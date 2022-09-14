Пять человек пострадали при падении летательного аппарата на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пять человек, в том числе ребёнок, пострадали в результате падения летательного аппарата в регионе.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

«Сегодня в Туркменском округе произошла нештатная ситуация. В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. На место выехали экстренные службы, правоохранительные органы. Выполняются все необходимые процедуры. Есть пятеро пострадавших», — указал Владимиров.

По его словам, в частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный, который был госпитализирован. Угрозы жизни для пострадавших нет.

Глава региона добавил, что компетентные службы разбираются в происшествии.