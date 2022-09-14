В Москве открылся приём заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»
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Об этом сообщает НТВ.
«Мы приглашаем на конкурс программистов, аналитиков, дизайнеров со всей России и из других стран. Столичные ведомства предлагают им на выбор десять задач», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Зарегистрироваться можно до 31 октября. В финал выйдут 100 коллективов. Заключительная часть конкурса состоится очно 17—18 ноября.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что лауреат конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов возглавил публично-правовую компанию «Роскадастр».