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В Москве открылся приём заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»

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В Москве открылся приём заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лидеры цифровой трансформации».
В Москве открылся приём заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает НТВ.

«Мы приглашаем на конкурс программистов, аналитиков, дизайнеров со всей России и из других стран. Столичные ведомства предлагают им на выбор десять задач», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Зарегистрироваться можно до 31 октября. В финал выйдут 100 коллективов. Заключительная часть конкурса состоится очно 17—18 ноября.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что лауреат конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов возглавил публично-правовую компанию «Роскадастр».

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